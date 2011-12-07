Как провести выпускные вечера – решат регионы

Провести выпускной вечер, как и положено по традиции — в кругу своих сотоварищей по классу, смогут учащиеся школ тех регионов России, где это позволит эпидемиологическая ситуация.

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает портал «Российское образование». «Надеюсь, что все восстановится, и мы планируем провести выпускной в очном формате, в привычном для всех формате», обнадежил старшеклассников глава ведомства, выступая на онлайн-фестивале «Большая перемена», посвященного Международному дню защиты детей.

Обязательное условие для проведения выпускных вечеров в обычном режиме — выход региона в третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

А пока рекомендации Минпросвещения России остаются прежними: общероссийский выпускной, намеченный на 27 июня, следует провести в онлайн-формате.

Отметим также, что Республика Татарстан сейчас находится на втором этапе снятия ограничений, связанных с пандемией.