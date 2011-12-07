Как уберечься от мошенников при покупках в интернете?

«КВ» решили рассказать о том, как обезопасить себя при заключении сделки онлайн.

Поддельный интернет-магазин

Трое чистопольцев стали жертвами магазина-однодневки. Как выяснилось, они оформили оптовый заказ табачных изделий на одном из веб-сайтов. Но так и не получили товар, за который произвели оплату: сайт продавца оказался заблокирован, а телефон, по которому созванивались потерпевшие с сотрудниками предприятия, был отключен. Жертвы мошенничества обратились в полицию.

Обман на сайтах объявлений

48-летний житель Зеленодольска пострадал от действий недобросовестного продавца. Мужчина решил приобрести игровую приставку на сайте бесплатных объявлений. Найдя привлекательное предложение, он связался с продавцом желанного электронного устройства. Договорившись с неизвестным о покупке, зеленодолец перевел на расчетный счет владельца приставки денежные средства в размере 6000 рублей. К слову, условия доставки не были оговорены сторонами заранее. Затем покупатель позвонил автору объявления с тем, чтобы обсудить предстоящее получение товара. Последний сослался на занятость и обещал перезвонить позднее. На другой день номер продавца оказался недоступен, а объявление с сайта исчезло. Осознав, что стал жертвой мошенника, потерпевший отправился за помощью к стражам порядка.

Что делать

О том, на что стоит обратить внимание при покупках в интернете, нам рассказала юрист Елена Федотова:

- Перед оформлением заказа тщательно изучите информацию о продавце. Надежные организации всегда публикуют контактный номер телефона, адрес электронной почты, юридический адрес и так далее. Проверьте достоверность данных при помощи картографических компаний. Не стоит верить всему, что сообщается на сайте магазина: сведения могут быть ложными.

Сравните цены на один и тот же товар в разных онлайн-магазинах. Если продавец предлагает вещь по цене, которая значительно ниже рыночной, задумайтесь: возможно, кто-то хочет заработать на вашем желании сэкономить и получить деньги путем мошенничества.

Найдите в сети отзывы о данном продавце. Они помогут определить, какая у магазина репутация. Когда никаких отзывов и мнений отыскать не получается, лучше обратить внимание на другое предприятие.

Воспользуйтесь обратной связью. Расспросите продавца о товаре. Задавайте вопросы. Например, обсудите условия доставки и оплаты, свойства товара, порядок действий в случае возврата. Правдивые ответы, не противоречащие иным источникам, подтверждают высокий авторитет предприятия.

Старайтесь отказываться от стопроцентной предоплаты. Если единственный способ совершения платежей - банковские карты или электронные платежные системы, то, скорее всего, перед вами мошенники, поскольку у каждого легального предприятия имеется собственный расчетный счет.

Проверьте доменное имя и узнайте дату регистрации сайта. Название магазина широко известно, а его онлайн-ресурс существует всего две недели? Вас однозначно хотят обмануть!

При покупке по частному объявлению воспользуйтесь «Безопасной сделкой». Этот сервис предоставляется в наши дни многими сайтами. Денежная сумма, перечисляемая покупателем за товар, не поступает сразу на счет продавца. Она замораживается на специальном счете. Продавец получит деньги только после того, как вы подтвердите получение товара.

Также советую составить договор купли-продажи. Документ засвидетельствует переход права собственности на товар от продавца к покупателю, поможет отстоять права, если вам продали некачественную вещь и вы желаете обменять ее на другую или вернуть деньги. В договоре укажите личные и паспортные данные обеих сторон. Подробно опишите товар. Назовите место сделки. Подпишитесь и поставьте дату. Определите, какой суд займется разбирательством при условии, что возникнет конфликт с продавцом.

Со своей стороны рекомендую заказывать товары только в официальных и проверенных интернет-магазинах.

Кстати

МВД РТ напоминает: совершая сделку через интернет, убедитесь в надежности торгового партнера. Ни в коем случае не следуйте инструкциям продавца, имеющим отношение к вашим банковским картам или денежным переводам. При малейших подозрениях на обман немедленно обращайтесь в полицию.