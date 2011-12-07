Купальный сезон - 2020 отложен

С началом первого летнего месяца в Татарстане началась подготовка к открытию купального сезона, идет проверка готовности официальных пляжей к приему любителей отдыхать на воде.

Несмотря на прохладную погоду, на берегах водоемов уже появились и первые купающиеся. В связи с этим в МЧС РТ напоминают, что в Татарстане продолжают действовать ограничения в водном виде отдыха, изложенные в постановлении Кабмина РТ №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Согласно документу, «на территории Республики Татарстан не допускается проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью участников 20 и более человек». А поскольку пляжи – это тоже места массового отдыха, купаться здесь можно будет лишь после внесения изменений в законодательстве по санитарно-эпидемиологической обстановке, обращают внимание в МЧС Республики Татарстан.

Да, к купальному сезону готовятся все службы, отвечающие за безопасность на воде, но дата его открытия в Татарстане откладывается на неопределенное время, сообщает ведомство.