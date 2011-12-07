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Министр молодежи РТ в прямом эфире ответит на вопросы татарстанцев

Дамир Фаттахов расскажет, какие планы намечены для молодёжи на это лето в Татарстане, какие проекты для молодых реализуются в республике и о многом другом.

Министр молодежи РТ Дамир Фаттахов ответит на вопросы татарстанцев во время прямого эфира в соцсетях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фатахов расскажет о том, какие планы для молодёжи намечены на это лето в Татарстане, какие важные проекты для молодых реализуют в республике и каким образом молодёжь поучаствует в муниципальных выборах в сентябре.

Прямая трансляция пройдет в рамках программы #ТатарстанОнлайн 2 июня в 14.00.

Трансляция будет вестись в официальных сообществах республики в

соцсетях Вконтакте, Одноклассники и на платформе YouTube по ссылкам: https://vk.com/video-85877975_456241357, https://ok.ru/live/2706623831734, https://www.youtube.com/watch?v=Z-PtaiuhV5I.

КВ
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