Минниханов предложил создать совместную рабочую группу для развития Татарстана

Рустам Минниханов предложил создать совместную рабочую группу, подписав соглашение о сотрудничестве с Аналитическим центром при правительстве РФ. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Глава республики заявил, что сейчас ожидаются предложения по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Татарстана, учитывая нынешнею обстановку с кризисом. А также он рассмотрит идеи по достижению показателей национальных проектов, определению перспективных точек роста и направлений развития муниципальных образований.

Между тем Минниханов отметил, что Татарстан готов делиться с центром накопленным опытом, предложив использовать в качестве площадки Ассоциацию инновационных регионов России, которую сам он и возглавляет.