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Минниханов предложил создать совместную рабочую группу для развития Татарстана

Президент республики отметил, что Татарстан готов делиться накопленным опытом с Аналитическим центром при правительстве РФ.

Рустам Минниханов предложил создать совместную рабочую группу, подписав соглашение о сотрудничестве с Аналитическим центром при правительстве РФ. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Глава республики заявил, что сейчас ожидаются предложения по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Татарстана, учитывая нынешнею обстановку с кризисом. А также он рассмотрит идеи по достижению показателей национальных проектов, определению перспективных точек роста и направлений развития муниципальных образований.

Между тем Минниханов отметил, что Татарстан готов делиться с центром накопленным опытом, предложив использовать в качестве площадки Ассоциацию инновационных регионов России, которую сам он и возглавляет. 

КВ
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