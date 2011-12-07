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Минобрнауки РТ запустило «горячую линию» по вопросам оплаты детского сада

Власти республики приняли решение о пересмотре структуры родительской платы за посещение детских садов.

Минобрнауки РТ запустило «горячую линию» по вопросам оплаты детского сада, сообщила пресс-служба ведомства.

Власти республики приняли решение о пересмотре структуры родительской платы за посещение детских садов. Так, будет уменьшена в 3-4 раза постоянная часть оплаты при отсутствии детей в детсадах. Кроме того, будет снижен общий размер платы в большинстве групп.

Соответствующие постановления должны быть приняты исполкомами и муниципалитетами до 2 июня.

На данные цели из консолидированного бюджета республики выделено около 2 млрд рублей.

Дополнительные вопросы по поводу оплаты детских садов можно задать по телефону «горячей линии»: 8(843)294-95-08.

Минобрнауки РТ рекомендовало также организовать «горячие линии» в  районных отделах управления образования республики.

КВ
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