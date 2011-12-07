На Раифском озере готов дом-купальня

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Пока что в связи с антивирусными мерами продолжает оставаться закрытым для посещения и жемчужина Татарстана — Раифский монастырь. Но здесь уже приготовлен приятный и полезный сюрприз для тех, кто навестит обитель после снятия ограничительных мер.
На берегу Раифского озера, куда обязательно приходят все, кто хоть раз побывал в древнем монастыре, сооружена деревянная купальня чистой природной красоты.
За образец взяли купальню на Серафимовском источнике Дивеевского монастыря. В ней будет действовать два отделения — мужское и женское. Работы по возведению деревянного сооружения завершены, осталось лишь произвести отделку помещений, но в связи с карантином эти работы пока приостановлены.
Удобная, защищенная от непогоды купель будет действовать круглогодично, сообщает информационный отдел Раифского монастыря.