На Раифском озере готов дом-купальня

Пока что в связи с антивирусными мерами продолжает оставаться закрытым для посещения и жемчужина Татарстана — Раифский монастырь. Но здесь уже приготовлен приятный и полезный сюрприз для тех, кто навестит обитель после снятия ограничительных мер.

На берегу Раифского озера, куда обязательно приходят все, кто хоть раз побывал в древнем монастыре, сооружена деревянная купальня чистой природной красоты.

За образец взяли купальню на Серафимовском источнике Дивеевского монастыря. В ней будет действовать два отделения — мужское и женское. Работы по возведению деревянного сооружения завершены, осталось лишь произвести отделку помещений, но в связи с карантином эти работы пока приостановлены.

Удобная, защищенная от непогоды купель будет действовать круглогодично, сообщает информационный отдел Раифского монастыря.