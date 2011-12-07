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Открылась «горячая линия» по вопросам летнего отдыха детей

Специалисты «горячей линии» работают ежедневно - с 8.30 до 20.00, без обеда и выходных.

Министерство по делам молодежи Татарстана и республиканский центр «Лето» запустили «горячую линию», посвященную организации детского отдыха в нынешнем году. 

Как и где оформить путевку в детские лагеря этим летом? Каковы особенности перевозки детей в условиях ограничительных мер? На эти и другие вопросы можно получить ответы, обратившись по тел.: 8 (843)-207-28-73 и 8 (953)-999-10-59.

Специалисты горячей линии работают ежедневно — с 8.30 до 20.00, без обеда и выходных, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

Отметим, что в качестве профилактики распространения инфекций рассматривается возможность полностью отменить посещение детских лагерей родителями. 

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