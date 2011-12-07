Пострадавшей от взрыва на Волгоградской кошке Марусе ищут хозяев

Пострадавшей от взрыва кошке ищут хозяев. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала соседка по дому.

Недавно в Казани из-за взрыва бытового газа в пятиэтажке на Волгоградской госпитализировали 29-летнюю хозяйку квартиры, а ее двум кошкам пожертвованиями неравнодушных соседей была организована помощь в виде подкармливания и операции в ветеринарной клинике.

Из-за взрывной волны в квартире выбило оконную раму и балконное остекление. Так одному коту пришлось прыгнуть из окна, от чего он сломал лапу. Сейчас ему уже сделали операцию. Второй кот в ходе происшествия пропал. А вот кошка Маруся осталась дожидаться хозяйку. Ей еще предстоит обследование у ветврачей, а потому соседи хотят пока ее пристроить в заботливые и надёжные руки.