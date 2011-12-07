Ребенку для здорового образа жизни необходимо доброе слово

1. Каждый новый день ребенку необходимо начинать с утренней гимнастики. Зарядка облегчает переход от сна к бодрствованию. Она оздоравливает и укрепляет детский организм. Также не стоит забывать о регулярных занятиях спортом и физическим трудом.

Физические упражнения хорошо укрепляют кости, мышцы и суставы. Это полезно также для контроля за весом и сжигания лишних калорий. Ведь современный образ жизни негативным образом сказывается на состоянии человека.

2. Сбалансированное питание является необходимым условием обеспечения здоровья, устойчивости к воздействию неблагоприятной внешней среды. Оно поможет предотвратить такие заболевания, как ожирение, сахарный диабет, остеопороз и др. Детям необходимо не просто достаточно, но и правильно питаться. Например, следует контролировать энергетическую ценность потребляемой пищи и состав суточного рациона питания. Также нужно обеспечить ребенку максимально разнообразное меню.

3. Составьте правильный режим дня. Он способствует нормальному физическому и нервно-психическому развитию растущего ребенка. Режим дисциплинирует, помогает быть собранным. Грамотное распределение времени позволит предотвратить раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность ребенка в течение дня.

Одним из лучших способов эффективной профилактики стрессовых проявлений является здоровый сон. Ребенок нуждается как минимум в 9 - 11 часах сна ежедневно.

Не стоит забывать про дозирование времени при пользовании гаджетами. Щадящая нагрузка на орган зрения - важный фактор профилактики различных заболеваний. За 2 - 3 часа до сна следует уменьшить эмоциональное напряжение: отказаться от просмотра фильмов, телепередач и шумных игр.

4. Содержать свое тело и одежду в чистоте нужно каждому человеку. Ежедневно после сна и перед сном ребенок должен умываться и чистить зубы. Особенно важно мыть руки с мылом после контакта с животными, посещения туалета, а также по завершении прогулки в общественных местах. Недостаточное соблюдение правил личной гигиены способствует появлению различных воспалительных процессов в организме, которые могут повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем.

5. У детей должно быть особое отношение к вредным привычкам, так как здоровый образ жизни и вредные привычки несовместимы. У каждого ребенка уже к началу обучения в школе должно выработаться стойкое неприятие табакокурения, потребления алкогольсодержащих, тонизирующих и газированных напитков. Вредные привычки становятся причиной многих серьезных недугов, оказывают отрицательное воздействие на иммунитет и снижают работоспособность.

6. Эмоциональное состояние детей во многом определяется психологической атмосферой в семье. Основными причинами многих детских болезней являются отрицательные эмоции, переутомление и семейные неурядицы.

В период напряженной учебной деятельности и экзаменов число учащихся с нервно-психическими нарушениями существенно возрастает. Если ребенку дома эмоционально комфортно, то он будет счастлив, спокоен и уверен в себе. Ему нужны любовь, понимание и забота. Очень важно всегда поддерживать своих детей, укреплять их моральный и физический дух. Приятные слова, тепло и одобрение - вот основополагающие факторы здорового образа жизни каждого малыша.

Кстати

Не забывайте: для каждого ребенка самым главным примером и мотиватором в жизни являются родители. Именно на них дети стремятся быть похожими во всем. Поэтому здоровый образ жизни должен начинаться со взрослых. Воспитание детей начинается с воспитания самих себя.