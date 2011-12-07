Сергей Темляков просит полицейских блокировать номера из размещенных реклам на информационных табло

Казанские перевозчики требуют блокировки номеров из размещенных реклам на информационных табло. Об этом передает ИА «Татар-информ».

С просьбой помочь в борьбе с вандалами, расклеивающими различные объявления на информационных табло у остановок общественного транспорта, обратился к сотрудникам полиции председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

По его мнению, номера из этих листовок необходимо блокировать, поскольку выход из сложившейся ситуации он видит только такой. За прошедшие две недели от реклам с предложениями досуга, денег взаймы или помощи с пропиской было очищено 42 табло.