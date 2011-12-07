Трубу казанского водопровода XIX века передали в Национальный музей РТ

Остатки водопровода краевед обнаружил в Высокогорском районе, во время пешеходного тура по заповедному лесному массиву.

Водопроводная труба может поведать интересную историю о развитии в Казани инфраструктуры коммунального хозяйства. Труба была произведена в Шотландии в начале 1870–х годов, об этом свидетельствует фирменное клеймо завода. Партию труб специально заказали для водопровода Пановка – Казань. Строительство финансировал железнодорожный и нефтяной магнат Петр Губонин. Запуск водопровода протяженностью 20 километров состоялся в 1874 году, и с тех пор более 100 лет Казань снабжалась ключевой водой из долины реки Киндерки.

Специалисты музея отметили, что подобного экспоната в фондах еще не было, и водопроводная труба непременно займет достойное место в музейной экспозиции.