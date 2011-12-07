ЦИК РТ: Татарстан готовится к проведению голосования с учетом всех рекомендаций по обеспечению безопасности здоровья граждан

ЦИК РТ обеспечит санитарную безопасность и прозрачность проведения голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Татарстан готовится к проведению голосования с учетом всех рекомендаций по обеспечению безопасности здоровья как избирателей, так и сотрудников избиркомов. Прорабатывается вопрос проведения тестирования на новую коронавирусную инфекцию среди работников избирательных комиссий», — отметил Кондратьев.

Он также отметил, что на данный момент ЦИК РФ ведет переговоры с минпромторгом РФ по поводу обеспечения избирателей средствами индивидуальной защиты.

Напомним, Владимир Путин назначил дату проведения голосования по поправкам к Конституции — 1 июля.