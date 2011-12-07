В Челнах группу подростков обвиняют в ограблении 19 магазинов

В Набережных Челнах 9 подростков обвиняют в ограблении 19 магазинов, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Так, следствие полагает, что в ноябре–декабре 2019 года подростки обокрали 19 магазинов — вынесли из торговых заведений алкоголь и продукты на сумму 400 тыс. рублей. В общей сложности установлен 21 эпизод незаконной деятельности.

На момент совершения преступлений только одному из обвиняемых исполнилось 18 лет.

Уголовное дело направлено в суд.