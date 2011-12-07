В Челнах Тукаевскую ЦРБ переоборудовали в госпиталь для коронавирусных больных

В Набережных Челнах Тукаевскую ЦРБ переделали для коронавирусных больных, сообщили в пресс-службе больницы.

Кроме того, на сайте медучреждения появилась информация о наборе медперсонала: санитарке предлагают зарплату в 58 тыс. рублей, медсестре-анестезисту — 96 тыс. рублей, врачу-терапевту и врачу-инфекционисту — по 160 тыс. рублей, врачу-анестезиологу — 170 тыс. рублей.

Оговаривается, что врачи будут жить в самой больнице на время работы, питание и средства индивидуальной защиты предоставляется. На сегодняшний день вакансии остаются открытыми.

Напомним, на данный момент в Набережных Челнах коронавирусных пациентов принимают в горбольнице № 2 и в госпитале для ветеранов. Кроме того, к приему больных с COVID-19 готов санаторий «Набережные Челны».