В Kazan Expo развернут производство тестов на коронавирус

Президент кластера «ФармМедПолис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин рассказал о производстве тестов на коронавирус, которое развернется в Международном выставочном центре Kazan Expo. Этим займется российско-японская компания «Эвотэк – Мирай Геномикс», передает ИА «Татар-информ».

Гайфуллин сообщил, что сейчас эта компания имеет регистрационные удостоверения на медицинские изделия, «продает эти тесты на коронавирус как на госзакупках, так и по коммерческим контрактам и за рубеж». Однако работает она на данный момент в арендованном помещении в Иннополисе, а для сбора всего цикла производства необходим промышленный парк.

Так, к октябрю исходя из этих целей было принято решение разместить полноценное производство площадью 36 тыс. кв. метров. А в июле-августе на объекте запланирован процесс проектно-монтажных работ. Сообщается, что объем инвестиций составит примерно 150 млн рублей.