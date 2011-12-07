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В Татарстане выявили 53 новых случаев заражения коронавирусом

В России общее количество заболевших коронавирусом составило 423 741 человек.

В Татарстане за сутки выявили 53 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровело 124 человек», — уточнили в штабе.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане  СОVID-19 диагностировали у 3 297 человек, выздоровело — 2 814 человек, скончалось — 10 человек.

В России общее количество заболевших коронавирусом составило 423 741 человек (+8 863 за сутки), выздоровело — 186 985 человек (+11 108), скончались — 5 037 человек (+182).

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