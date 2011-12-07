В Татарстане задержали наркокурьера

На стационарном посту ДПС «Малиновка» был остановлен автомобиль иностранного производства, в котором пассажиром являлась 34-летняя жительница Челябинской области.

Во время проверки ее вещевого имущества, в багажнике найден пакет, в котором лежал сверток с героином. Общий вес запрещенного вещества составил около полукилограмма.

Пытаясь скрыть свою настоящую личность, злоумышленница представила стражам порядка паспорт на чужое имя. Тем не менее, полицейские сумели выявить признаки фальсификации документа. Вскоре персональные данные задержанной были установлены.

Женщина рассказала, что реализовывала задачи курьера. И намеревалась перевести химические агенты из Московской области в Магнитогорск для последующей их реализации.

Подозреваемой инкриминируется покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Женщине грозит пребывание за решеткой сроком до 15 лет.