В Татарстане запущен проект о знаковых местах в честь 100-летия ТАССР

В Татарстане в честь 100-летия ТАССР запустили масштабный проект о знаковых местах республики с участием известных блогеров, сообщают организаторы.

В рамках проекта «Истории Татарстана» известные блогеры и жители республики расскажут истории о 100 самых ярких и любимых для них мест в Татарстане.

«Цель проекта — познакомить пользователей соцсетей, сотни тысяч татарстанцев с множеством уникальных мест нашей Республики, рассказать и напомнить важные факты из истории ТАССР, а также наглядно продемонстрировать, как развивается и меняется наша республика», — уточнили организаторы.

В проекте примут участие 100 человек: известные блогеры, лидеры общественного мнения, известные артисты и музыканты, именитые спортсмены и просто жители республики.

В проекте уже приняли участие телеведущая Зухра Уразбахтина, lifestyle-блогеры Эльза Зигантдинова, Ксения Иванова, Алина Гималтдинова, ведущий Константин Бахмутов, fashion-блогер Алия Мифтахова, солистка группы «Ямьле» Вероника Кузнецова, хоккейный комментатор Илья Тагиров, блогер Лейла Лерон

Истории публикуются в официальном аккаунте проекта в Instagram: @tat100ries.

Уточняется, что принять участие в проекте может любой желающий, опубликовав в соцсетях рассказ о любимой улице или месте под хэштегами #ИсторииТатарстана #ПоТатарстану #100ЛетТАССР.