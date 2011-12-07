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Вавилов: Те люди, которые думают о процветании страны и народа, должны идти и проголосовать

Депутат госсовета РТ Владимир Вавилов положительно высказался о внесении поправок в Конституцию РФ.

Поправки в Конституцию РФ положительно  скажутся на развитии страны и россиян, считает депутат госсовета РТ шестого созыва, председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. 

«Те люди, которые думают о процветании страны и народа, должны идти и проголосовать», — сказал он.

Кроме того, Вавилов отметил, что поправки, разработанные «группой компетентных людей», поспособствуют улучшению условий жизни граждан «как в социальной сфере, так и в медицинской, так и во многих направлениях».

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ состоится 1 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

КВ
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