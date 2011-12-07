Качество образования в вузах Татарстана оценено в 6,6 баллов из 10

Качество образования в вузах Татарстана оценено в 6,6 баллов. Такую оценку от студентов и выпускников республиканских учреждений получили аналитики агентства «ПромРейтинг».

Всего в республике составили социологическую анкету на 600 респондентов. Ожидания с реальностью от процесса обучения совпали у 72,3%. При этом работать по профессии собирается 58,3% опрошенных.

Согласно исследованию, чтобы дотянуть до заветной «10-ки» вузам республики необходимо модернизировать устаревшие программы обучения, поработать над некомпетентностью преподавателей и оснастить институты материально-технической базой. Также респонденты отметили недостаток практики и сложность совмещения учебы и работы.

Переехать в другой регион России или другую страну мира после получения высшего образования в Татарстане планируют 30,3% опрошенных абитуриентов.