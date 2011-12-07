Безопасность на избирательных участках РТ обеспечивали волонтеры-медики

Накануне завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Помимо того, что голосование шло несколько дней, россиянам оно запомнилось беспрецедентными мерами безопасности, связанными с эпидемиологической обстановкой в стране.

Среди людей, обеспечивающих безопасность на участках, были и 79 волонтеров-медиков, о чем рассказала редакции «КВ» координатор Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры медики» Анна Макарова.

Так, все посетители избирательных участков, члены избирательных комиссий и наблюдатели были снабжены индивидуальными средствами защиты: перчатками и масками.

«Средств защиты было предоставлено в необходимом количестве. Между посетителями участков соблюдалась социальная дистанция, все поверхности обрабатывались антисептическими растворами «, — отметила Анна Макарова.

Обязательным требованием для посещения избирательных участков было отсутствие повышенной температуры тела. Волонтеры-медики обеспечивали термометрию на входах в избирательные участки.