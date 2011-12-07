Большеухих лисиц в казанском зоопарке «Река Замбези» назвали Зэмба и Фарей

Большеухих лисиц из казанского зоопарка «Река Замбези» назвали Зэмба и Фарей, сообщат пресс-служба Казанского зооботсада.

«Жители города могли поучаствовать в выборе имен для этих необычных животных. По условиям конкурса, в имени должны были присутствовать африканские мотивы. В финал вышли три имени, четвертое предложили сами сотрудники зоопарка», — уточняется в сообщении.

Подвести итоги конкурса предложили еноту Белле. Перед животным разложили четыре бумажки с именами, на каждую из них положили кусочки банана. Белла выбрала бумажки с именами Зэмба («вера») и Фрей («радость»).