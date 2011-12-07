Большинство казанцев свой отпуск проведут без путешествий

Согласно результатам опроса, проведенного Росгосстрахбанком, 81% опрошенных жителей Казани ответили, что проведут летний отпуск, не выезжая за пределы Татарстана. Просто дома останутся 36%, поедут на дачу - 45%. Лишь 7% все же наберут средства и отправятся путешествовать по России. При этом 12% казанцев хотели бы уехать за границу. Примечательно, что отдых за рубежом вместо знакомства с местными достопримечательностями предпочитают мужчины — 55% против 45% опрошенных женщин.

Почти треть - 27% опрошенных хотят отправиться в поездку на собственном автомобиле, 2% рассчитывают взять машину в аренду.

Затраты на отпускной сезон нынешнего года жители столицы Татарстана решили минимизировать: 49% опрошенных сообщили, что планируют свои расходы в пределах 25 тыс. рублей. От 25 тыс. до 50 тыс. рублей готовы потратить на отпуск 11% будущих отпускников, от 50 тыс. до 75 тыс. — только 7% респондентов.