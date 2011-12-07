Чем мне запомнилась пандемия?

Похороны без поминок

За почти два месяца режима строгой самоизоляции в наших с мужем семьях ушли в мир иной дедушки. До сих пор нас гложет невыносимое чувство вины, что мы не организовали поминки так, как того требует христианская традиция, для одного из них: в день похорон, на день 9-й и на 40-й. Хорошо, что хотя бы на кладбище смогли присутствовать и проститься с ним все кто хотел. Кафе не работали: ни одно из тех, куда мы обратились, не решилось пойти на нарушение, чтобы приготовить и накормить людей поминальным обедом. Максимум, на что согласился общепит во время первого этапа снятия ограничений, - это приготовить еду навынос. Но мы смутно представляли, как все блюда для поминок возможно унести в контейнерах, а потом греть и раскладывать по тарелкам... Храмы тоже были недоступны из-за запрета массового скопления людей, потому и отпевание не состоялось. Конечно, в кругу семьи мы поминали деда как могли. Но осадок от невозможности сделать все, как того требует традиция, остался.

Еще больнее от того, что дед - заслуженная личность в спорте, а мы бы не пожалели средств, чтобы все состоялось согласно традиции, как он любил. Но, увы. Единственной отдушиной стала поддержка его соратников: они отнеслись к ситуации с пониманием. Надеюсь, и дед там, на небесах, нас понял. Хочется верить, что годину со дня его смерти мы все-таки проведем так, как он того хотел еще при жизни, чтобы на поминки в кафе пришли все, кто его знал и уважал.

Второй дедушка, которого не стало в эти непростые для многих дни самоизоляции, - 93-летний ветеран Великой Отечественной. Его похороны могли бы пройти торжественно, с участием военного оркестра. Но в военкомате в связи с введенным режимом сослались на карантин. Конечно, государство возместит все похоронные затраты, но то, что нашего дедушку провожали в последний путь, как героя, нам никогда не увидеть...

Пустые улицы и балкон для прогулки

Первая нерабочая неделя пролетела быстро, даже незаметно. Мы не успели еще осознать, что происходит и каковы могут быть последствия. Но когда власти продлили карантин на новый срок, в душе поселились сомнения и неизвестность. Не станем ли мы пленниками «бетонных джунглей», когда пандемия закончится? Как жить без свежего воздуха, не выходя на прогулку? Ведь балкон для этой цели мы еще ни разу в жизни не рассматривали.

Помню, как после обращения нашего Президента о продлении первой нерабочей недели я решила прогуляться неподалеку от дома. До сих пор стоят перед глазами замотанные красно-белой лентой детские площадки, безлюдные дворы. Еще живо то чувство апокалипсиса, которое я испытала в тот момент. Все, как писали в фантастических книгах... А передвигаться можно только до мусорного контейнера и продуктового магазина.

Мы разделились...

Перчатки, маски, ограничения… - все это постепенно сходит на нет. Но есть и те, кто застрял в состоянии строгой самоизоляции. Общество разделилось на тех, кто носят маски и перчатки только в местах общего пользования, как того требуют правила, чтобы не схлопотать штраф. И на тех, кто по-прежнему не выходит на улицу без маски и перчаток - они не только панически боятся всего происходящего, но и огрызаются на не экипированных средствами индивидуальной защиты соотечественников. Порой весьма нецензурно. В сети даже появилось новое слово «коронофилия». Это когда человек настолько боится заразиться коронавирусом на улице, что шарахается от прохожих. Иной раз идешь мимо одинокой беседки и видишь, как в ней с глубокомысленным видом сидит пенсионер в маске или респираторе и «вдыхает» свежий воздух, чинно сложив на коленях руки в резиновых перчатках... И это я тоже запомню надолго.

Оксана ЛЕСНОВА