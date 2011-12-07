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Для татарстанцев начнут печь хлеб из столетней пшеницы

Новый сорт популярной злаковой культуры в эти дни представлен на выставке «День поля в Татарстане-2020».

К вековому юбилею Республики Татарстан селекционеры вывели специальный, юбилейный сорт пшеницы, который так и называется – «100 лет ТАССР». Над выведением перспективной злаковой культурой специалисты трудились в течение 10 лет, сейчас этот новый сорт пшеницы проходит госсортиспытание.

Новый сорт популярной злаковой культуры в эти дни представлен на выставке «День поля в Татарстане-2020», открывшей сегодня в Лаишевском районе республики, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

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