До 1 августа производители обуви должны ввести промаркированный товар

До 1 августа производители обуви должны ввести в оборот промаркированную продукцию и подать в систему данные об остатках непроданной продукции. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что в маркировке нуждается только продукция, приобретенная до 1 июля и выпущенная таможенными органами после 1 июля. Таможенные органы могут регистрировать обувную продукцию для внутреннего потребления до конца июля.

По мнению замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, решение о маркировки обуви упростит процесс импорта и исключит вброс нелегальной продукции, так как после 1 августа потребители смогут проверить товар через приложение «Честный знак», сообщает ТАСС.