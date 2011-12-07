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Доходы президента РТ за 2019 год составили 8,8 миллионов рублей

У его жены доходы оказались в 54 раза больше.

8,8 миллионов рублей за прошлый год заработал глава республики Рустам Минниханов. А у его жены при этом доходы оказались в 54 раза больше, сообщает ТАСС.

Исходя из опубликованных деклараций о доходах, в имуществе у Минниханова нет недвижимости, но в пользовании существует жилой дом и земельный участок.

Между тем у жены руководителя республики Гульсины Миннихановой в собственности имеется жилой дом, три земельных участка, гостевой дом, квартира, машино-место. Ее доходы за прошлый год составляют 480,8 млн рублей.

КВ
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