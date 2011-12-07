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Фарит Мухаметшин: Явка была достаточно ожидаемо высока

Накануне по всей стране прошло голосование о поправках в Конституцию страны. Свою оценку проведению этой процедуры в Татарстане дал председатель Госсовета РТ Фарит Мухаметшин.

«Период, в течение которого была возможность изучить всех тих поправок был длительный. Это позволило ознакомиться с ними огромному количеству людей: избирателей и представителей политических партий, общественных организаций. Поэтому меня не удивляет, что как по стране, так и в нашей республике явка была достаточно ожидаемо высока», — прокомментировал председатель татарстанского парламента.

Фарид Мухаметшин также напомнил о своей работе в составе группы при президенте РФ, рассматривавшей потенциальные поправки.

«С первого дня нам пришлось рассматривать все возможные пожелания граждан РФ. Было проведено более тысячи дискуссий», — отметил он.

Председатель Госсовета РТ также коснулся темы содержания поправок.

«Тем скептикам, которые говорили, что изменения в Конституцию принимались под кого-то, хочу сказать, что они принимались для людей. Обратите внимание, что среди них есть такие вопросы как социальная защита наших граждан, культуры, языка, устройство власти», — подчеркнул он.

КВ
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