Как выживал цветочный бизнес в условиях пандемии

О том, как удается справляться с трудностями в период пандемии и связанных с ней ограничений, рассказывает владелец сети цветочных магазинов Руслан Мирзахметов.

— Руслан Альбертович, как пандемия коронавирусной инфекции повлияла на ваш бизнес?

— Повлияла прямым образом. Ввели режим самоизоляции для граждан РФ, в том числе граждан Республики Татарстан, поэтому люди реже стали выходить на улицу, соответственно, реже посещать цветочные магазины. У нас было большое падение в продажах. В первую неделю выручка упала практически на 80%. В последующие недели режима самоизоляции выручка составляла примерно 40% от прежней. В дальнейшем она постепенно стабилизировалась. На данный момент уже полностью восстановилась. Из-за того что цветочная продукция не попала в перечень товаров первой необходимости, многие цветочные магазины закрылись. Однако мы все-таки нашли выход из положения. Завезли некоторые товары из перечня товаров первой необходимости, допустимые к продаже, который был подписан премьер-министром РФ Мишустиным, а именно антисептические средства, маски и перчатки. Выставили их в продажу в нашей торговой сети. Параллельно с этим могли продавать и цветочную продукцию, горшечные растения, саженцы и так далее.

— Как минимизировали потери в бизнесе в это непростое время?

— С вводом режима самоизоляции продаж стало крайне мало. А товар у нас скоропортящийся. Нам пришлось много товара списать и в прямом смысле утилизировать. Мы понесли очень большие потери именно по срезанным цветам. Однако штат нам сокращать не пришлось. Частично перевели сотрудников на дистанционную работу. Они работали не целый рабочий день, а в режиме дежурства. Если раньше развозом товара занимались три машины, то в период пандемии в среднем в смене развозить приходилось вдвое меньше. Посменно работала и бухгалтерия. Вместо двух человек выходил на работу только один. К сожалению, заработную плату за апрель нам пришлось всем урезать. Однако в марте удалось полностью рассчитаться с сотрудниками, так как правительство выплатило компенсацию.

— Пошли ли вам на уступки в оплате аренды?

— Многие наши арендодатели действительно уменьшили арендную плату до 50%. Здесь сыграл большую роль человеческий фактор.

— Как обстояли дела с поставкой цветов в условиях пандемии?

— Пандемия затронула не только территорию РФ, она также была и в Голландии, и в Эквадоре, и в Кении — это наши основные поставщики цветов. Многие плантации были закрыты, так как садовники не выходили на работу, не высаживали новые цветы. Они не работали порядка полутора месяцев. В связи с этим на сегодняшний день возник большой дефицит на рынке цветочной продукции. Цена на цветок выросла до уровня цен на 8 Марта, так как спрос достаточно большой. После отмены режима самоизоляции люди выходят на работу, поздравляют друг друга, ходят на дни рождения, естественно, в узком кругу. Цветочную продукцию покупают активно, цветов не хватает. И они в связи с этим очень сильно подорожали.

— Как вы считаете, насколько сложная сейчас ситуация в бизнесе?

— Если оценивать по десятибалльной шкале, где 1 — это плохо, а 10 — очень хорошо, думаю, где-то 6 — 6,5 балла. Все уже нормализуется. Я думаю, пик пройден. Если, конечно, снова не введут какие-то ограничения из-за возможной второй волны. Скорее бы их, наоборот, все сняли, что благоприятно сказалось бы на бизнесе. Однако в приоритете все-таки здоровье людей, поэтому ограничения должны продлиться столько, сколько нужно, пока ситуация не нормализуется.

— Что бы вы посоветовали тем, чей бизнес находится на грани банкротства?

— Я бы пожелал этим людям упорства, трудолюбия. Посоветовал бы не отчаиваться, а попытаться вылезти из этого положения. Если вы не видите будущего у своего бизнеса, то лучше все-таки остановиться. Однако если до пандемии у вас было все в порядке, то нужно постараться пережить трудные времена. Вообще, я не ждал в этот период никакой помощи от государства, старался полагаться только на свои силы. Например, в период строгой самоизоляции нам от государства особой помощи не было, но сейчас, после того как меры смягчились, оно субсидировало выплаты в Пенсионный фонд, соцстрах, были выделены средства на двухмесячную заработную плату сотрудников. Эта помощь оказалась довольно-таки существенной. Данные мероприятия государства нам очень помогли и помогают до сих пор.

Альбина МУСТАФИНА