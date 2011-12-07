Кто еще раз получит 10 тысяч рублей?

Средства будут дополнительно предоставлены к ранее объявленным ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

Подробнее о том, как и кому будет начислена июльская выплата, рассказала заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани Руслана Шмакова.

— Руслана Рустамовна, кому будет произведена новая выплата?

— Эта дополнительная единовременная выплата будет назначаться семьям с детьми, родившимся с 11.05.2004 по 30.06.2020.

— Нужно ли еще раз обращаться с заявлением в Пенсионный фонд?

— За данной выплатой никуда обращаться не надо, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе ранее вынесенного решения о предоставлении выплат родителям, усыновителям, опекунам 5 и 10 тысяч рублей.

— Если ребенок родился в конце июня 2020 года, то какое заявление нужно подать в Пенсионный фонд? И какую сумму Пенсионный фонд выплатит — 5 или 10 тысяч рублей?

— В этом случае необходимо подать заявление на ежемесячную выплату на детей до 3 лет. Если ребенок родился в июне, то семье положена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей за июнь, кроме этого положена единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей. Таким образом, заявитель получит 15 тысяч рублей в течение июля.

— Если родители на данный момент поменяли реквизиты лицевого счета, нужно ли в этом случае заново подать заявление?

— Нет, не нужно. В этом случае необходимо прийти на прием в Пенсионный фонд с новыми реквизитами.

— Если родители, усыновители или опекуны еще не подали заявление на положенную ежемесячную выплату 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, как это можно сделать?

— Подать заявление на ежемесячную выплату можно через МФЦ, портал госуслуг https://www.gosuslugi.ru, сайт Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru или лично обратившись в Пенсионный фонд. Прием осуществляется по предварительной записи.