Первый выпуск магистров исламских наук Болгарской исламской академии состоится 3 июля

Болгарская исламская академия выпускает первых магистров, сообщает пресс-служба учебного заведения.

«С 30 июня по 1 июля 2020 года проходила защита магистерских диссертаций по направлению „Исламские науки“. Научные работы 23-х магистрантов были заслушаны государственной экзаменационной комиссией под председательством муфтия Оренбургской области, кандидата исторических наук Альфита хазрата Шарипова», — уточняется в сообщении.

3 июля с 10:00 до 12:00 пройдет торжественное вручение дипломов в многофункциональном зале Академии в режиме видеоконференцсвязи.

В торжественном мероприятии примут участие ректор Академии Данияр Абдрахманов, а также председатель Совета учредителей Академии Ильфар хазрат Хасанов, а также члены Совета учредителей Академии, представители Администрации президента РФ и Аппарата президента РТ и директор Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Александр Жданов.

По завершении торжественной части мероприятия в Белой мечети пройдет пятничная молитва.