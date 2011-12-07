Почему молодые татарстанцы откладывают вступление в брак

В ближайшее время предстоит согласовать дорожную карту документа. Свои предложения может внести каждый, кому есть что сказать. А пока специалисты учитывают уже имеющиеся факты.

Женятся поздно

В первую очередь они ориентируются на имеющиеся тревожные тенденции в демографии республики. Наиболее острые озвучила в ходе круглого стола, посвященного проблемам семьи, начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ, региональный координатор ФПП «Крепкая семья» от «Единой России» Гульшат Нигматуллина. В их числе низкий уровень рождаемости, который не обеспечивает воспроизводство населения, более позднее вступление в брак, решение отложить рождение ребенка или вообще не рожать детей. Вызывает опасения и большая трудовая нагрузка населения, которая препятствует созданию семьи. «Так, например, в браке не состоит более трети служащих в возрасте до 40 лет», — отдельно отметила Нигматуллина.

Свою лепту вносит и снижение уровня жизни людей, он ухудшается в семье с рождением каждого последующего ребенка. По-прежнему большим остается число людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Высока доля детей, воспитывающихся в неполных семьях. Тормозит рост числа семей и нехватка четких ориентиров в демографической сфере, низкая доступность психологической и социально-педагогической помощи ячейкам общества.

«Если говорить о социальных аспектах, то это несовершенство правовой базы, разобщенность работы ведомств на благо семьи. Поэтому хотелось бы, чтобы эта работа стала более сплоченной и плодотворной», — отметила Гульшат Радифовна. Спикер привела несколько цифр. За 4 месяца этого года в Татарстане вступили в брак 4383 пары, что на 900 меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Зафиксировано 13473 акта о рождении детей, что на 251 меньше, чем за тот же период год назад. А вот количество разводов по итогам 4 месяцев снизилось на 31%.

Сожалеют о том, что не родили

В этом году Центр семьи и демографии АН РТ провел исследование демографического самочувствия татарстанцев, чтобы узнать, как люди настроены относительно рождения детей и создания семьи.

— Оно, например, показало, что дети — мощнейшие катализаторы и стимулы для личностного роста и социального благополучия супругов, — рассказывает директор центра, доктор социологических наук Чулпан Ильдарханова. — Наибольшее количество татарстанцев собирается иметь двоих детей.

Она обозначила интересный аспект, выявленный в исследовании: старшее поколение, уже выходящее из репродуктивного возраста (46 — 49 лет), хотело бы иметь в идеале 3 — 4 детей! Этот феномен можно рассматривать как сожаление об упущенных возможностях. Оно проявляется, когда взрослые дети покидают родительское гнездо.

А еще исследователи Центра семьи и демографии АН РТ определили ряд препятствий, сдерживающих татарстанцев повышать демографию. Для 19 процентов опрошенных помеха состоит в неудобном режиме работы, трудностях совмещения рабочих и семейных обязанностей, особенно для женщин. 15 процентов респондентов ссылаются на сложности во взаимоотношениях с партнером, в том числе из-за его нежелания иметь детей. 12 — сетуют на тяжелое материальное положение семьи, а 13 — осознанно отдают приоритет построению карьеры.

Говорят о поддержке

В свою очередь журналист «КВ» тоже обратился к мамам с тем, чтобы спросить, что они бы хотели увидеть в новой концепции.

— Мне, как матери, которая самостоятельно воспитывает ребенка, важна поддержка. Мы с сыном — семья, пусть и маленькая, — уверена жительница Казани Катерина Федотова. — Поэтому предложила бы бесплатный проезд школьникам, индивидуальный подход или изменение условий в признании семей малоимущими. Думаю, актуально поддержать семьи, в которых родители самостоятельно ведут предпринимательскую деятельность и не имеют другого источника дохода. Плюс оказание помощи семьям, чьи дети — спортсмены, выступающие от федераций и официальных клубов.

— Как юрист и мама, я бы, говоря о концепции, затронула не только тему выплат на семьи. Мое предложение — на законодательном уровне решить вопрос о минимальной сумме алиментов, — высказалась Наталья Веретенникова. — Сейчас, принимая решение об этом, все отталкиваются от имеющейся судебной практики, все сложно и непредсказуемо. Учитывая динамику разводов и тот факт, что многие разводятся, прожив в браке 3 — 5 лет, нужно поддержать мам, а не заставлять их доказывать справками размер зарплаты отца ребенка. Пусть они знают, что им положена хотя бы сумма прожиточного минимума в данном регионе вне зависимости от доходов супруга.

Опрошенные надеются, в концепции будут учтены самые злободневные проблемы семьи.