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Подозреваемого в убийстве подруги сотрудника Росгвардии могут лишить свободы на 16,5 лет

Тогда 27-летнего мужчину обвинили в том, что после ссоры он выбросил девушку с 6-го этажа.

Сотрудника Росгвардии Марата Сахапова, подозреваемого в убийстве подруги, могут лишить свободы на 16,5 лет. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что дело об убийстве 21-летней девушки уже год рассматривается Советским районным судом. Тогда 27-летнего мужчину обвинили в том, что после ссоры он выбросил Эльнару Караханову с 6-го этажа.

Поэтому сторона обвинения предложила суду признать Сахапова виновным и отправить его в колонию строгого режима на 16,5 лет. Это так же обуславливается тем, что подсудимый обвиняется сразу по нескольким статьям – 119 УК РФ, 112 УК РФ и 105 УК РФ. 

В это же время сторона защиты Сахапова утверждает, что доказательств данного факта нет, а потому просит суд пересмотреть решение. 

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