Подозреваемого в убийстве подруги сотрудника Росгвардии могут лишить свободы на 16,5 лет

Сотрудника Росгвардии Марата Сахапова, подозреваемого в убийстве подруги, могут лишить свободы на 16,5 лет. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что дело об убийстве 21-летней девушки уже год рассматривается Советским районным судом. Тогда 27-летнего мужчину обвинили в том, что после ссоры он выбросил Эльнару Караханову с 6-го этажа.

Поэтому сторона обвинения предложила суду признать Сахапова виновным и отправить его в колонию строгого режима на 16,5 лет. Это так же обуславливается тем, что подсудимый обвиняется сразу по нескольким статьям – 119 УК РФ, 112 УК РФ и 105 УК РФ.

В это же время сторона защиты Сахапова утверждает, что доказательств данного факта нет, а потому просит суд пересмотреть решение.