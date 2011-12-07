Подростков в наркобизнес вовлекают старшие товарищи

Такие данные привел в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель начальника УНК МВД по РТ Кирилл Жданов.

По данным на 1 июня, правоохранители пресекли свыше 4 тысяч преступных деяний, имеющих отношение к наркотикам. Из них — почти 250 случаев хранения наркотических средств в небольших количествах и более 3 тысяч эпизодов применения. А также около 800 фактов уклонения от вмененной судом обязанности пройти курс лечения от наркотической зависимости.

Благодаря акции «Сообщи, где торгуют смертью» раскрыто 10 преступлений и 77 административных правонарушений.

Отдельное внимание уделяется профилактике правонарушений. С 1 по 27 июня на территории Татарстана проходила акция «Жизнь без наркотиков», направленная на борьбу с распространением и применением запрещенных веществ. Инициатор события — Антинаркотическая комиссия республики. В рамках масштабного мероприятия проводились видеоконференции и конкурсы. Всего в акции приняли участие более 50 тысяч жителей РТ.

Стоит отметить, что за последние 5 лет в республике значительно снизился уровень подростковой наркопреступности.

— Если в 2018 году полицейские задержали 33 несовершеннолетних, занимавшихся сбытом запрещенных веществ, то в 2019-м — уже 20. Тенденция снижения наркопреступлений с участием несовершеннолетних сохраняется и в нынешнем году, — рассказал помощник прокурора РТ, советник юстиции Камиль Даишев.

По словам Даишева, как правило, подростки начинают заниматься наркобизнесом под влиянием более старших товарищей.

— Работа с подростками имеет крайне важное значение. Любое преступление, совершенное детьми, мы воспринимаем как чрезвычайную ситуацию, — подчеркнул помощник прокурора РТ.

Как рассказала заместитель главврача по медицинской части Республиканского наркологического диспансера Резеда Хаева, на сегодняшний день на наркологическом учете в Татарстане состоят 9495 пациентов с диагнозом «наркомания». Из них 8 несовершеннолетних. Врач уточнила, что в 2019 году количество больных наркоманией, впервые попавших на психиатрический учет, возросло на 8,5% в сравнении с 2018 годом. Однако за 3 первых месяца 2020 года число новых больных уменьшилось на 2,4%.