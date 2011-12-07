Праздник славян «Иван Купала» тоже пройдет в онлайн-режиме

В ночь с 6 на 7 июля в нашей стране почитатели славянской культуры отмечают древний, уходящий корнями в дохристианскую Русь, праздник в честь Ивана Купалы.

В Татарстане также состоится Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала». Его программа рассчитана на три дня — с 3 по 5 июля. Но и как многие культурные мероприятия этого года, с событиями праздника придется познакомиться в онлайн-формате.

Напомним, что Иван Купала — один из главных праздников календаря славян, позднее он совпал с христианским праздником — Рождеством Иоанна Крестителя.

Самый любимый в народе момент праздника наступает в канун праздника, в ночь с 6 на 7 июля. К нему в качестве головного убора плетут венки из цветов, а в саму ночь разжигают костер и прыгают через него.

Трансляцию программы Республиканского праздника можно будет посмотреть на портале Дома дружбы народов РТ и в соцсетях, сообщает сайт ДДН РТ.