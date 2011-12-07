Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Праздник славян «Иван Купала» тоже пройдет в онлайн-режиме

Его программа рассчитана на три дня – с 3 по 5 июля.

В ночь с 6 на 7 июля в нашей стране почитатели славянской культуры отмечают древний, уходящий корнями в дохристианскую Русь, праздник в честь Ивана Купалы. 

В Татарстане также состоится Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала». Его программа рассчитана на три дня — с 3 по 5 июля. Но и как многие культурные мероприятия этого года, с событиями праздника придется познакомиться в онлайн-формате. 

Напомним, что Иван Купала — один из главных праздников календаря славян, позднее он совпал с христианским праздником — Рождеством Иоанна Крестителя. 

Самый любимый в народе момент праздника наступает в канун праздника, в ночь с 6 на 7 июля. К нему в качестве головного убора плетут венки из цветов, а в саму ночь разжигают костер и прыгают через него.

Трансляцию программы Республиканского праздника можно будет посмотреть на портале Дома дружбы народов РТ и в соцсетях, сообщает сайт ДДН РТ. 

КВ
Лента новостей