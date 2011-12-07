Председатель Госсовета РТ заявил, что поправки к Конституции помогут справиться с пандемией коронавируса

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что поправки к Основному закону России помогут справиться с пандемией коронавируса и усилят социальную защищенность россиян. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Так, по мнению председателя, сфере здравоохранения будет уделяться больше внимания, а, следовательно, увеличится и само финансирование, позволяющее выработать лекарство и локализовать инфекцию.

Мухаметшин также убежден, что поправки в первую очередь направлены на «социальную защиту граждан РФ», так как сейчас заработная плата работающих людей, которая должна быть не меньше МРОТ, является «высшим законом».