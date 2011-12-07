«Река Замбези» в ожидании слонов, жирафов и фламинго

Отметим, что сразу у входа вывешен список экзотических животных, которых уже сейчас можно увидеть в зоопарке. Посетители же первым делом интересуются, когда сюда прибудут жирафы и слоны.

- Пока зоопарк укомплектован не полностью. Многие животные уже закуплены, но привезти их оказалось не так просто. В 2018 году чартерным рейсом из ЮАР к нам должны были прилететь слоны, жирафы и другие «африканцы». Но там случилась вспышка эпидемии и были введены ограничения на въезд и выезд из страны. Уже были договоренности на конец апреля, но все планы нарушились из-за пандемии коронавируса... Сейчас конкретные сроки приезда животных назвать очень сложно. Это зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. У нас же все готово для встречи животных. Обустройство вольеров тщательно продумывали еще на стадии проектирования строительства, консультируясь с кураторами каждого вида животных, - рассказал директор Казанского зооботсада Фанис Вагизович Нурмухаметов, проводя для нас экскурсию.

Сначала мы побывали в зимней и летней «резиденциях» слонов. Планируется, что в Казани будет жить целая семья: слон и три слонихи, причем самец и самки станут обитать в разных светлых и просторных вольерах. Под потолком вольеров укреплен подъемный механизм, чтобы при необходимости слона можно было поднять, провести профилактический осмотр и нужные процедуры. Есть даже специальные смотровые окна, куда слон сможет просунуть хобот и уши для осмотра. И пока специалисты будут осматривать животных, посетители смогут наблюдать за этим процессом.

В павильонах «Реки Замбези», оформленных в оригинальном африканском стиле, чисто, красиво, аккуратно. Всегда оживленно у бегемотихи Захарии - старожила Казанского зоопарка. Захарии 40 лет, это предпенсионный возраст для бегемота. А ее история появления в нашем городе такова. 20 лет назад у нас гастролировал передвижной зоопарк, и его сотрудники бесплатно передали бегемота Казанскому зооботсаду. Приняли его как Захара, а оказалось, что это Захария...

В открытых вольерах всеобщее внимание привлекает важный и чинный африканский марабу по имени Володя. А вот у сипа белоголового во время нашей экскурсии был обед.

По всей видимости, услышав детские возгласы «Гули-гули!», «Цыпа-цыпа!», хищный красавец оставил свою еду, подошел близко к защитному стеклу, чтобы подивиться

на тех, кто посмел его так назвать. Да, если такой «гули-гули» цапнет, мало не покажется...

На летней площадке для мартышек Бразза выстроили воздушный лабиринт - это ноу-хау Казанского зооботсада. Жизнерадостные шустрые обезьянки быстро разобрались в лабиринте и без труда находят выход туда, где для них припасено угощение.

Особое внимание в зоопарке уделено безопасности и посетителей, и животных. Почти на всех вольерах и загонах установлен «электропастух» - сетка, по которой проходит ток под напряжением всего 12 вольт. Такое напряжение абсолютно безопасно, но при соприкосновении с сеткой ощущается пощипывание, которое отпугивает животных. Водяные рвы у вольеров не только для красоты и придания африканского стиля ландшафту зоопарка. Оказывается, это тоже один из эффективных элементов системы безопасности.

Пока здесь обитают представители 40 видов животных - информацию о каждом обитателе можно прочитать на стендах рядом с вольерами. Есть среди них и игровые. Так, на одном из стендов можно сравнить размер своей ладони с размером лапы волка, медведя или слона. На другом размещены фотографии шимпанзе в разном настроении. Посетителям предлагается угадать эмоцию, которая выражена на фото. Много и других любопытных фишек. А в зоне для интерактивного отдыха с качелями и специально оборудованной стеной для скалолазания юные посетители зоопарка могут проверить свои силы и выносливость.

Справка «КВ»

Полностью зоопарк «Река Замбези» должен быть укомплектован животными к 2021 году. Второй этап обновления зоопарка - реконструкция старой части зооботсада. Там можно будет увидеть обитателей тайги Западной Сибири, Дальнего Востока и острова Врангель. Третий этап предполагает строительство на противоположной стороне озера Кабан еще одной территории зоопарка - ее назвали «Река Амазонка», где будут представлены животные, обитающие в Южной Америке. Все три части зоопарка соединят между собой мостами и тоннелем.