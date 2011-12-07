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Сквер на Авангардной: готовят футбольное поле и Wi-Fi

Как отмечают строители, много времени ушло на подготовительные работы – вынос инженерных коммуникаций и прокладку оптико-волоконной линии для обустройства сети интернет.

Продолжаются строительные работы по сооружению сквера на улице Авангардной, возле дома № 66. Это будет первая полномасштабная зеленая зона отдыха для жителей микрорайона «Теплоконтроль» Приволжского района Казани. Сейчас здесь бетонируются прогулочные дорожки, подготовлена площадка для футбольного поля, сооружена велосипедная памп-зона. Как отмечают строители, много времени ушло на подготовительные работы — вынос инженерных коммуникаций и прокладку оптико-волоконной линии для обустройства сети интернет. Сквер, как и в другие новые общественные пространства Казани, будет оборудован системой Wi-Fi.

КВ
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