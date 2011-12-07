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Столкнувшись с такси, иномарка снесла дорожный знак и вылетела на тротуар в центре Казани

Спровоцировали ДТП не поделившие дорогу водители «Лады» и «Мерседеса».

Сегодня в Вахитовском районе Казани произошла авария. Столкнувшись с такси, иномарка снесла дорожный знак и вылетела на тротуар, сообщает ИА «Татар-информ».

Спровоцировали ДТП около 10 часов дня не поделившие дорогу водители «Лады» и «Мерседеса», столкнувшись на перекрёстке возле дома по улице Сары Садыковой, 41/7. Тогда от удара автомобиль вылетел на тротуар, разрушив часть забора и дорожный знак.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины аварии устанавливаются, сообщают в ГИБДД.

КВ
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