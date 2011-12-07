«Татарстан - один из самых гибких и «незацементированных» регионов»

В Татарстане не боятся говорить о нефтяной основе бюджета

Первым слово взял член рабочей группы Общественной палаты РФ по подготовке к общероссийскому голосованию, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич — он посетил Татарстан и ознакомился с ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ.

— Когда мы встречались с Президентом республики, я сказал: «Каждый раз, когда приезжаешь в Татарстан, то открываешь что-то новое для себя и рассказываешь в других регионах страны, как здесь все устроено». Близкая мне тема развития сферы IT: наблюдал, как в ряде регионов пытались ввести цифровые пропуска — такие продвинутые меры, направленные на ограничение передвижения людей. Насколько понимаю, только Татарстану удалось пройти этот период без сбоев. Потом корректно уничтожить базу данных людей, которые эти цифровые пропуска заказывали. Мне кажется — это тот опыт, который неплохо было бы перенять целому ряду регионов страны, — заявил эксперт.

Модератор встречи напомнил о приоритетах, которые обозначил Рустам Минниханов в своей речи: забота о гражданах, создание условий для самореализации, развитие комфортной среды и развитие экономики.

Президент НП «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» Марат Баширов подчеркнул, что Президент не постеснялся напомнить: основа бюджета Татарстана — нефтегазовый комплекс и нефтепереработка.

— Существует ложный тезис, что нам нужно отказаться от своих недр: нефти, газа, — отметил Баширов. — Александр Малькевич нам говорил про информационные фейки. Вот это тоже информационный фейк. Когда Президент открыто говорит: «Мы будет развивать нефтегазовый комплекс при соблюдении всех экологических требований» — это очень важно. Мы должны ценить то, чем владеем. Сделаны акценты и на малом и среднем бизнесе, и на развитии IT — это то, на чем будет строиться экономика будущего. Два пласта — недра и новые знания, технологии — крайне важны.

Рассуждая о тезисе Президента, затрагивающем заботу о гражданах, эксперт напомнил: это сейчас закрепляется в виде прямых норм в Конституцию страны и касается гарантий по всем незащищенным слоям населения, пенсионерам, а также медицины.

— Для региона это означает, что нормы получают прямое закрепление в федеральном бюджете в виде гарантированного финансирования. Это выравнивает положение людей, работающих в социальной сфере. Татарстан всегда задавал стандарты социального поведения власти. Как человек, родственники которого живут в Татарстане, я вижу, насколько люди довольны этой политикой, — резюмировал эксперт.

Проблеме коронавируса найдено разумное место

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», в своем выступлении указал на стереотип: избирателю важно, чтобы у всех кандидатов была программа, при этом он никогда в нее не заглядывает. Эксперт считает: данный стереотип снижает значимость программных документов, а программный документ действующего лидера региона — документ коллективный, результат работы системы.

— Обычный рядовой чиновник редко имеет возможность задумываться над целями своей работы. Он живет в мире сроков выполнения и бумаг, в стрессе. А выработка большой программы — как раз возможность поговорить с большим количеством руководителей республики разного уровня, чтобы заставить его самого мыслить в категории целей, услышать о его проблемных задачах, — подчеркнул Виноградов.

В выступлении главы Татарстана он обратил внимание на риторику по теме коронавируса. Проблема не была обойдена стороной, но ей было найдено разумное место. Это позволило избежать неловких ощущений, что тема вируса используется в политических целях. Также Минниханов нашел баланс между экономической темой и разговором о качестве жизни — «разумный баланс в условиях и надежд, и тревожности, которые существуют в обществе».

А вот у политолога Аббаса Галлямова нет радужных настроений относительно будущего в России.

— Ситуация в стране будет ухудшаться. Будет расти число социальных, политических конфликтов, расти протестное настроение. Россия — страна централизованная, все тренды задаются из центра. Руководство моего любимого Татарстана не слишком многое может сделать, чтобы что-то изменить, — считает эксперт.

Он ознакомился с тезисами речи Президента на его сайте и пришел к выводу: там слишком победная тональность — «сделано очень много», «основные положения программы выполнены», «нарастить экономический потенциал», «занимаем лидерские позиции».

— В целом у людей сейчас нет таких настроений. На сегодня в среднем по России соотношение количества людей, которые считают, что страна идет по верному и по неверному пути, сравнялось. В Татарстане, предположу, уровень настроений выше, чем в целом по стране, но не радикально, — подытожил Галлямов.

С ним не согласился Михаил Виноградов: «Когда говорят о процессах в национальных республиках, что там все „зацементировано“, „заасфальтировано“ политически… Сегодня заезжал на конференцию „Единой России“ — возле здания стоял пикетчик с плакатом „против“, и его никто не трогал. Для меня это позитивный знак того, что говорить о полной „заасфальтированности“ не приходится».

— Про «зацементированность» я же ничего такого не говорил. Считаю, Татарстан как раз один из самых гибких и «незацементированных» регионов. В моей родной Башкирии никогда бы не позволили стоять человеку, про которого вы рассказали, и в этом смысле Татарстан мне нравится больше, чем родная Башкирия, — парировал Галлямов.

Молодежь не стремится покинуть Татарстан

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, характеризуя Татарстан, поведал о том, что никогда не слышал здесь от молодежи слов о намерении переехать в Москву. Хотя аналогичные реплики часто звучат из уст молодого поколения в других регионах.

— На одном из прошлых круглых столов был разговор о том, как приобщить молодых людей к здоровому образу жизни. И это невозможно, если они не заполнили первые два уровня пирамиды Маслоу. Если не знают, что есть и как их защитят, то говорить о здоровом образе жизни бессмысленно. Татарстан прошел этот путь — первые два уровня пирамиды Маслоу закрыты, — считает эксперт.

Грядущие президентские выборы, по мнению политолога, доцента, кандидата политических наук КФУ Виктора Сидорова, показывают, что федерализм в России жив. Однако эксперту, как политологу, в выступлении Минниханова не хватило программного подхода. Например, слабо затронута тема программы «Наш двор», строительства трассы «Москва — Казань» в рекордные сроки.