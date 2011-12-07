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ЦИК РТ сохраняла 10% запас средств индивидуальной защиты для голосующих

Оставшиеся средства индивидуальной защиты пригодятся в дальнейшей работе УИК.

ЦИК РТ сохраняла 10% запас средств индивидуальной защиты для избирателей в течение всего периода голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Мы были вынуждены иметь постоянный 10-процентный запас. В последние два дня голосования мы развозили их в районы, до каждой участковой комиссии», — сказал Кондратьев.

Он также отметил, что оставшиеся средства индивидуальной защиты будут использованы в дальнейшей работы УИК.

КВ
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