Власти РТ решат вопрос с открытием кинотеатров в республике не раньше 15 июля

Власти Татарстана решат вопрос с открытием кинотеатров не раньше 15 июля. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Ситуация контролируемая, но не позволяющая нам отказаться от всех ограничений, потому что мы должны понимать, что быть полностью уверенными, что не возникнет каких-то других рисков, мы не можем», — отметила Галимова.

Власти республики принимают решения о снятии ограничений исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.