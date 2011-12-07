Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Власти РТ решат вопрос с открытием кинотеатров в республике не раньше 15 июля

Решения о снятии ограничений принимаются исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Власти Татарстана решат вопрос с открытием кинотеатров не раньше 15 июля. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Ситуация контролируемая, но не позволяющая нам отказаться от всех ограничений, потому что мы должны понимать, что быть полностью уверенными, что не возникнет каких-то других рисков, мы не можем», — отметила Галимова.

Власти республики принимают решения о снятии ограничений исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. 

КВ
Лента новостей