Завтра в Казани в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» устроят праздничный салют

Завтра в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» в Казани устроят праздничный салют. Об этом передает пресс-служба мэрии города.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что столица Татарстана вошла в список лидеров, претендующих на звание города трудовой доблести. Также положительное заключение получили 10 городов.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, присвоение данного звания является данью уважения трудового подвига и признанием заслуг старшего поколения, которые работали на предприятия в годы Великой Отечественной войны.

Сообщается, что праздничный салют состоится завтра, 3 июля, в 21:00 у центра семьи «Казан».