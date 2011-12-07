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По результатам опроса, 14% казанцев готовы рассмотреть покупку автомобиля из-за границы

Считающих, что новый ГОСТ снизит интерес к покупке авто за рубежом, 34% казанцев.

Введение нового ГОСТа ужесточит правила покупки автомобилей заграницей. Среди опрошенных казанцев, 14% респондентов готовы рассмотреть вариант покупки такого авто с новыми правилами, а 34% считают, что так интерес к импортным авто среди горожан только снизится. Данные взяты из опроса РГС Банка.

Стоит отметить, что 18% опрошенных положительно высказываются о новых правилах, и считают, что таким образом на рынке снизится количество автохлама, но только 6% казанцев готовы приобрести подержанную машину из-за рубежа

«В условиях продолжающегося дефицита на рынке новых автомобилей большинство казанцев давно сместило акценты на ТС с пробегом. Однако и в этом сегменте спрос уже превышает предложение, а цены неуклонно растут» — отметил директор продуктовой фабрики розничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин. 

От покупки ввозимых ТС с пробегом в основном казанцев останавливает то, что могут возникнуть трудности в получении кредита на такой автомобиль.

КВ
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