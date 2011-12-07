Биолог КФУ: масок и перчаток в поездке на море для защиты от COVID-19 недостаточно

Масок и перчаток в поездке на море для защиты от COVID-19 недостаточно. Об этом рассказал доцент кафедры микробиологии ИФМиБ КФУ Павел Зеленихин.

По сообщению пресс-службы университета, биолог порекомендовал избегать многолюдные пляжи, а морская вода не может защитить от новой коронавирусной инфекции. Лучше укрепить иммунную систему, это станет самой эффективной мерой профилактики.

Зеленихин также отметил, что смена рациона питания никак не повлияет на вероятность заболевания, а принимать специально какие-либо витамины во время эпидемии абсолютно бесполезно. Многие люди, по его мнению, и так питаются разнообразно, от того дефицита витаминов или микроэлементов не испытывают.

Ношение масок же в стране прежде всего нужно для безопасности окружающих от уже инфицированных граждан.