В Татарстане ищут пропавшего в лесу грибника

В Набережных Челнах пропал пенсионер, который ушел с дачи в лес за грибами. Об этом пишет «KazanFirst».

Известно, что последний раз 69-летнего мужчину видели 1 августа в 10 часов утра у садового общества «Бриз-1». По словам родных, пенсионер обещал не задерживаться. Но по наступлению вечера, они начали беспокоиться и позвонили на единый номер вызова экстренных служб 112.

Спасатели выдвинулись на поиски и прочесывали местность всю ночь. Однако заблудившегося грибника так и не нашли. Поиски продолжаются.