83% жителей Татарстана готовы прийти на выборы Президента РТ. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом «Общественное мнение – Татарстан» в августе этого года.

13% респондентов сообщили об отказе в голосовании, еще 4% опрошенных затруднилось с ответом. Высокой готовности участвовать в выборах, по мнению экспертов, способствует совмещение президентской избирательной кампании и муниципальных выборов.

Опрос проводился по всей территории РТ методом телефонных интервью. Выборка составила 1200 человек, максимальная статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Согласно результатам опроса, Рустам Минниханов имеет устойчиво высокий рейтинг и занимает лидирующие позиции среди всех руководителей регионов, которым предстоят выборы в этом году.