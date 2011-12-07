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Авдонина: За прошедшую неделю в Татарстане выявили 104 домашних очага COVID-19

Всего в Татарстане под медицинским наблюдением остаются 850 человек.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что за прошедшую неделю в Татарстане выявили 104 домашних очага COVID-19. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На пресс-конференции она рассказала, что за прошлую неделю в республике было зарегистрировано 104 домашних очага, в них 358 контактных. Также наблюдались случаи инфицирования в 35 трудовых коллективах, выявлено 78 контактных сотрудников.

Всего в Татарстане под медицинским наблюдением остаются 850 человек, контактировавших с зараженными новой коронавирусной инфекцией. 

КВ
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