Авдонина: За прошедшую неделю в Татарстане выявили 104 домашних очага COVID-19

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что за прошедшую неделю в Татарстане выявили 104 домашних очага COVID-19. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На пресс-конференции она рассказала, что за прошлую неделю в республике было зарегистрировано 104 домашних очага, в них 358 контактных. Также наблюдались случаи инфицирования в 35 трудовых коллективах, выявлено 78 контактных сотрудников.

Всего в Татарстане под медицинским наблюдением остаются 850 человек, контактировавших с зараженными новой коронавирусной инфекцией.