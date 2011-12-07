Минниханов осмотрел выставочную экспозицию Татарстанского нефтегазохимического форума – 2020

Рустам Минниханов посетил Татарстанский нефтегазохимический форум — 2020, который развернулся в павильонах МВЦ «Казань Экспо», сообщает ИА «Татар-информ».

Перед началом осмотра выставки, Минниханов обратился к участникам форума и поблагодарил организаторов.

«Здесь собралась основная масса наших партнеров, подготовлено более 100 экспозиций из 18 регионов», — уточнил президент РТ.

В этом году форум приурочен к 100-летию ТАССР. Мероприятие впервые проходит в стенах «Казань Экспо». В нем принимают участие более 100 предприятий со всей страны, в том числе производители нефтегазового, химического и нефтехимического комплекса.

В рамках форума открылись 7-я международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия», 10-я специализированная выставка «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография».

Также на форуме презентуют региональный проект «Интерпластика Meeting Point Казань», организуемый совместно с ООО «Мессе Дюссельдорф Москва». Здесь будут представлены оборудование для производства и переработки синтетических материалов и каучуков, сырье и вспомогательные материалы, изделия из полимерных материалов и каучуков, 3D Fab+print, аддитивное производство.